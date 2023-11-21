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В БАПОР сообщили о гибели более 100 сотрудников в секторе Газа

В БАПОР сообщили о гибели более 100 сотрудников в секторе Газа Сто восемь сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в секторе Газа.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 21:14
В БАПОР сообщили о гибели более 100 сотрудников в секторе Газа

Сто восемь сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

"Подтверждено, что 108 сотрудников БАПОР убиты. Я никогда не верил, что, будучи генеральным комиссаром, я буду заранее планировать поминальные службы для своих сотрудников. Это не может продолжаться", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

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