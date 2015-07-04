Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ В банковской системе Греции остался всего 1 млрд. евро.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава греческой ассоциации банков Луа Кацели.

"Ликвидность гарантирована до понедельника, после этого она будет зависеть от решения ЕЦБ (Европейский центральный банк). Подушка ликвидности уже составляет около 1 миллиарда", - сказал Кацели.

Стоит отметить, греческие банки были закрыты 29 июня на фоне слухов о возможном дефолте Греции, вызванных провалом очередного раунда переговоров с ее зарубежными кредиторами. Банки были закрыты с целью избежать существенных потерь в случае возникновения панических настроений у населения.