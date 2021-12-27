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В Банконге из-за коронавируса отменили массовые новогодние мероприятия

В Банконге из-за коронавируса отменили массовые новогодние мероприятия Власти Бангкока приняли решение отменить все массовые праздничные мероприятия по случаю Нового года в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Другие страны
27 декабря 2021 г. 11:12
В Банконге из-за коронавируса отменили массовые новогодние мероприятия

Власти Бангкока приняли решение отменить все массовые праздничные мероприятия по случаю Нового года в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в публикации правительства Таиланда в Twitter.

В нем отмечается, что частным организациям по-прежнему разрешено проводить праздничные мероприятия, но только при соблюдении ряда строгих мер, в частности, правил "COVID-free". Участникам таких мероприятий также будет необходимо предъявить отрицательный тест, сделанный не более чем за 72 часа.

Накануне в Таиланде выявили 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 22 человека скончались от последствий COVID-19.

C начала пандемии в стране зафиксировали более 2,1 млн случаев заражения.

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