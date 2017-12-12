В Бангладеше задержали жену подозреваемого организатора взрыва в Нью-Йорке

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Контртеррористическое подразделение полиции Бангладеш задержало жену Акайеда Уллы, подозреваемого в организации взрыва в центре Нью-Йорка 11 декабря, сообщает Reportсо ссылкой на РИА Новости.

Представитель полиции Бангладеш Сайфулла Ислам заявил, помимо супруги Уллы силовики задержали двоих членов ее семьи.

"Все трое были задержаны для допроса", - добавил С.Ислам.

11 декабря в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.