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    В Бангладеше в апреле пройдет ассамблея Межпарламентского союза

    Собравшиеся на ассамблее делегации обсудят международные вызовы и подготовят соответствующие рекомендации

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Бангладеше с 1 по 5 апреля пройдет 136-ая ассамблея Межпарламентского союза (IPU).

    Как сообщает Report, cобравшиеся на ассамблее делегации обсудят международные вызовы и подготовят соответствующие рекомендации.

    Межпарламентский союз является центром международного парламентского диалога, который содействует установлению и координации контактов между парламентами разных стран мира. В состав IPU входит 171 страна-участница, среди них Азербайджан, Грузия, Казахстан, Россия, Турция и др.

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