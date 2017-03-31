В Бангладеше в апреле пройдет ассамблея Межпарламентского союза

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Бангладеше с 1 по 5 апреля пройдет 136-ая ассамблея Межпарламентского союза (IPU).

Как сообщает Report, cобравшиеся на ассамблее делегации обсудят международные вызовы и подготовят соответствующие рекомендации.

Межпарламентский союз является центром международного парламентского диалога, который содействует установлению и координации контактов между парламентами разных стран мира. В состав IPU входит 171 страна-участница, среди них Азербайджан, Грузия, Казахстан, Россия, Турция и др.