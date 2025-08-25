О нас

25 августа 2025 г. 13:23
В Бангладеш заявили о невозможности дальнейшей помощи беженцам рохинджа

Правительство Бангладеш больше не в состоянии выделять ресурсы для помощи 1,3 млн рохинджа - беженцев из соседней Мьянмы.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил председатель временного правительства страны Мохаммад Юнус.

"Учитывая наши многочисленные проблемы, мы не видим никаких возможностей для дальнейшей мобилизации ресурсов внутри страны", - сказал Юнус.

Он также призвал международное сообщество разработать план по возвращению беженцев в Мьянму.

Количество беженцев-рохинджа в лагерях Бангладеш на границе с Мьянмой превышает миллион человек. Попытки начать их возвращение домой в 2018 и 2019 годах не привели к успеху, поскольку беженцы, опасаясь преследований, отказывались возвращаться на родину.

Рохинджа - этническое меньшинство, проживающие в Мьянме и исповедующие ислам.

