В Бангладеш за последнюю неделю арестовали более 7 тыс. человек

Более 7 тыс. человек были арестованы в Бангладеш за последнюю неделю по обвинениям в подавлении студенческих протестов, а также убийствах, похищениях, грабежах и других правонарушениях.

Более 7 тыс. человек были арестованы в Бангладеш за последнюю неделю по обвинениям в подавлении студенческих протестов, а также убийствах, похищениях, грабежах и других правонарушениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Business Standard.

По данным главного управления полиции страны, ранее правоохранительные органы Бангладеш столкнулись с критикой, поскольку важные и влиятельные лица, принадлежащие к правительству партии "Авами Лиг", бежали из страны после свержения в результате студенческого массового восстания. На фоне этой критики попытки полиции арестовать преступников усилились после формирования временного правительства.

Источники сообщили, что арест важных обвиняемых по делам о студенческих массовых восстаниях сейчас является главным приоритетом. Многие министры прошлых правительств, законодатели, влиятельные лидеры, бывшие правительственные чиновники, силовики были привлечены к ответственности по этим делам. На сегодняшний день арестованы 45 влиятельных лиц, принадлежавших к прошлому лагерю власти.

Источники в главном управлении полиции признали, что правоохранители бездействовали в течение нескольких дней после падения правительства Шейх Хасины 5 августа, так как полицейские участки были разгромлены протестующими. Моральный дух правоохранителей также был подорван. В результате полиция не смогла начать масштабные операции.