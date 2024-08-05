В Бангладеш за день в протестах погибли по меньшей мере 56 человек

В Бангладеш за день в протестах погибли не менее 56 человек, более 100 человек госпитализированы.
Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на полицию и медиков.
Отмечается, что толпы протестующих по-прежнему остаются на улицах Дакки и других городов, несмотря на то, что премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну.
Ранее сообщалось, что общее число погибших в ходе протестов, начавшихся в июле, на утро 5 августа составляло по всей стране около 300 человек.
Армия Бангладеш временно взяла управление страной в свои руки, пообещав прекратить стрельбу и призвав граждан соблюдать порядок. В ближайшее время в Бангладеш планируется сформировать временное правительство.