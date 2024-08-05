В Бангладеш за день в протестах погибли по меньшей мере 56 человек

В Бангладеш за день в протестах погибли по меньшей мере 56 человек

В Бангладеш за день в протестах погибли не менее 56 человек, более 100 человек госпитализированы.

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