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В Бангладеш за день в протестах погибли по меньшей мере 56 человек

В Бангладеш за день в протестах погибли по меньшей мере 56 человек В Бангладеш за день в протестах погибли не менее 56 человек, более 100 человек госпитализированы.
Другие страны
5 августа 2024 г. 19:28
В Бангладеш за день в протестах погибли по меньшей мере 56 человек

В Бангладеш за день в протестах погибли не менее 56 человек, более 100 человек госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на полицию и медиков.

Отмечается, что толпы протестующих по-прежнему остаются на улицах Дакки и других городов, несмотря на то, что премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну.

Ранее сообщалось, что общее число погибших в ходе протестов, начавшихся в июле, на утро 5 августа составляло по всей стране около 300 человек.

Армия Бангладеш временно взяла управление страной в свои руки, пообещав прекратить стрельбу и призвав граждан соблюдать порядок. В ближайшее время в Бангладеш планируется сформировать временное правительство.

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