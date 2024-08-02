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В Бангладеш возобновились студенческие протесты

В Бангладеш возобновились студенческие протесты Студенческие протесты возобновились в Бангладеш, их участники требуют наказать виновных в гибели людей в ходе акций, которые прошли в этой стране в июле.
Другие страны
2 августа 2024 г. 19:45
В Бангладеш возобновились студенческие протесты

Студенческие протесты возобновились в Бангладеш, их участники требуют наказать виновных в гибели людей в ходе акций, которые прошли в этой стране в июле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета Dhaka Tribune.

Демонстрация студентов была организована в городе Хабигандж в 150 км от Дакки. Сотни активистов сначала прошли по центру города с плакатами, требуя правосудия в связи с гибелью протестующих в беспорядках в июле. Когда колонна достигла офиса правящей партии "Авами лиг", вспыхнула потасовка с ее представителями. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. Офис "Авами лиг" был подожжен. Сообщается о 50 раненых, включая полицейских, а также об одном погибшем.

В начале июля в разных городах Бангладеш начались выступления против системы квот на рабочие места для родственников участников войны за независимость 1971 года. Постепенно обстановка в республике накалилась, протесты переросли в столкновения, в которых погибли более 200 человек. По данным газеты The Daily Star, с начала беспорядков в стране было арестовано 10 тыс. человек. Власти вводили в действие национальный комендантский час, отключали связь и интернет.

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