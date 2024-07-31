В Бангладеш возобновились столкновения протестующих с полицией

Протестующие из-за системы квотирования на государственные должности в Бангладеш возобновили массовые акции и проводят общенациональный "Марш за справедливость".

Протестующие из-за системы квотирования на государственные должности в Бангладеш возобновили массовые акции и проводят общенациональный "Марш за справедливость".

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, в разных регионах страны дело дошло до новых столкновений.

Утром полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона демонстрантов, собравшихся перед Университетом науки и технологий Шахджалал в городе Силхет на северо-востоке Бангладеш.

В городе Барисал на юге страны протестующие вступили в стычку с полицией, которая начала разгонять их дубинками. В результате 10 человек, включая четырех журналистов, получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

На северо-западе Бангадеш, в городе Динаджпур, силовики также предотвратили массовые выступления студентов, задержав 10 участников демонстрации.