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В Бангладеш возобновились столкновения протестующих с полицией

В Бангладеш возобновились столкновения протестующих с полицией Протестующие из-за системы квотирования на государственные должности в Бангладеш возобновили массовые акции и проводят общенациональный "Марш за справедливость".
Другие страны
31 июля 2024 г. 18:30
В Бангладеш возобновились столкновения протестующих с полицией

Протестующие из-за системы квотирования на государственные должности в Бангладеш возобновили массовые акции и проводят общенациональный "Марш за справедливость".

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, в разных регионах страны дело дошло до новых столкновений.

Утром полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона демонстрантов, собравшихся перед Университетом науки и технологий Шахджалал в городе Силхет на северо-востоке Бангладеш.

В городе Барисал на юге страны протестующие вступили в стычку с полицией, которая начала разгонять их дубинками. В результате 10 человек, включая четырех журналистов, получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

На северо-западе Бангадеш, в городе Динаджпур, силовики также предотвратили массовые выступления студентов, задержав 10 участников демонстрации.

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Версия на азербайджанском языке Banqladeşdə etirazçılarla polis arasında yenidən toqquşmalar başlayıb

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