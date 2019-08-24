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В Бангладеш восемь человек погибли при падении автобуса с моста

​В Бангладеш восемь человек погибли при падении автобуса с моста

По меньшей мере восемь человек погибли, 20 пострадали в результате падения автобуса с моста в центральной части Бангладеш.

Как передает Report, об этом информирует ТАСС со ссылкой на местное информационное агентство Bdnews24.

По данным агентства, авария произошла на междугороднем шоссе. Автобус свернул с моста, врезался в ограждение и упал в канаву.

Шесть человек погибли на месте, двое скончались в больнице. Все пострадавшие были госпитализированы. Как отмечают местные власти, число жертв, вероятно, увеличится.

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