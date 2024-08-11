В Бангладеш в столкновениях протестующих и военных погибли два человека

В Бангладеш в результате столкновений протестующих с военными в городе Гопалгандж в области Дакка погибли два человека, ранены 15.

В Бангладеш в результате столкновений протестующих с военными в городе Гопалгандж в области Дакка погибли два человека, ранены 15.

Как передает Report , об этом сообщила газета Daily Observer.

Отмечается, что беспорядки в Гопалгандже в 160 км от столицы страны начались в субботу, когда там собрались около 4 тыс. сторонников партии бывшего премьер-министра Шейх Хасины "Авами лиг", требуя ее возвращения.

"Они перекрыли шоссе Дакка - Кхулна, чтобы провести демонстрацию, после чего туда прибыли военные и приказали освободить дорогу. В ответ демонстранты начали кидать в них кирпичи и камни, после чего силы правопорядка применили дубинки. Обстановка накалилась, протестующие подожгли автомобиль военных", - говорится в сообщении.

По данным издания, среди пострадавших числятся четверо военнослужащих, а также журналисты и местные жители.

Отметим, что 9 августа активисты "Авами лиг", вооруженные ножами и топорами, провели митинг в одном из районов Дакки и на два часа перекрывали несколько дорог с призывами вернуть Шейх Хасину.