В Бангладеш в ходе пожара на нелегальной фабрике погибли 10 человек

По меньшей мере десять человек погибли, 32 получили ранения различной степени тяжести в результате крупного пожара, который произошел накануне вечером на фабрике по производству пластика в предместьях столицы Бангладеш Дакки, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно данным, пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако локализовать возгорание удалось лишь спустя несколько часов. Причину пожара пока установить не удалось.

Местные СМИ сообщают, что фабрика была организована нелегально, не была оборудована средствами противопожарной безопасности и не имела необходимых лицензий.