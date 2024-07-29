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В Бангладеш в ходе акции протеста пострадали 15 человек

В Бангладеш в ходе акции протеста пострадали 15 человек В возобновившихся сегодня акциях протеста студентов в Бангладеш пострадали не менее 15 человек.
Другие страны
29 июля 2024 г. 20:30
В Бангладеш в ходе акции протеста пострадали 15 человек

В возобновившихся сегодня акциях протеста студентов в Бангладеш пострадали не менее 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Prothom Alo.

По данным издания, студенты снова вышли на демонстрации, требуя освобождения участников протестов, которые прошли в стране ранее в этом месяце.

Отмечается, что несколько митингов были организованы в Дакке и других районах Бангладеш, но не были масштабными, однако полиция применила дубинки для разгона демонстраций и задержала около 20 человек.

В начале июля в разных городах Бангладеш начались выступления против системы квот на рабочие места для родственников участников войны за независимость 1971 года. Постепенно обстановка в республике накалилась, протесты переросли в столкновения, в которых погибли более 170 человек.

По данным Prothom Alo, с начала беспорядков в стране было арестовано не менее 9 тыс. человек. Военные все еще патрулируют городские районы, национальный комендантский час остается в силе, но постепенно смягчается.

Власти объявили 30 июля днем национального траура по погибшим во время беспорядков.

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