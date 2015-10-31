В Бангладеш убит либеральный издатель

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Издатель светских книг Файсал Арефин Дипон был зарезан в субботу в своем офисе в столице Бангладеш Дакке.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, несколько часов спустя, другой издатель, Ахмедур Рашид Тутул, и двое его коллег также пострадали в результате нападения. Они были доставлены в больницу, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.

Оба издателя были связаны с блогером Авиджитом Роем, критиком радикального исламизма, убитым в результате нападения в феврале этого года.

В обоих случаях нападавшие, вооруженные мачете и ножами, ворвались в офисы издателей, заблокировали двери, атаковали работавших там людей и скрылись.