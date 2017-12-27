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    В Бангладеш столкнулись два учебно-боевых самолёта

    Причина произошедшего пока не выяснена, операция по спасению продолжается

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Два учебно-боевых самолёта Як-130 Военно-воздушных сил Бангладеш столкнулись в небе на юго-востоке страны.

    Как передает Report, об этом сообщает bdnews24 со ссылкой на источник в авиаотрасли.

    «Причина произошедшего пока не выяснена, операция по спасению продолжается», — рассказали порталу.

    Отмечается, что инцидент произошёл в районе Путибила провинции Читтагонг, при этом экипажи обоих самолётов Як-130 — четыре человека — уцелели.

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