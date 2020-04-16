В Бангладеш спасли 382 человека, укрывавшихся в море из-за СOVID-19

Береговая охрана Бангладеш спасла 382 представителей народа рохинджа, которые около двух месяцев дрейфовали на корабле после того, как бежали из Мьянмы в попытке добраться до Малайзии на фоне пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает газета Hindustan Times.

Рохинджа – этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, потомки бенгальцев, переселенных туда британскими колониальными властями в конце XIX – начале XX века. Большинство рохинджа не имеют гражданства Мьянмы, так как считаются в этой стране нелегальными мигрантами, несмотря на то, что живут в Ракхайне более 100 лет.

Бегство рохинджа из Мьянмы началось в 2012 году, после религиозно-этнических столкновений с "араканцами" - коренными жителями Ракхайна. В 2015 году более 25 тысяч рохинджа пытались попасть в Таиланд, Малайзию и Индонезию по морю с помощью контрабандистов, после чего власти этих трех стран провели операцию по пресечению деятельности этих групп.

Большинство беженцев на корабле – женщины и дети. Как отметил правительственный чиновник Бангладеш, все выжившие будут отправлены в Мьянму.