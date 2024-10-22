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В Бангладеш против протестующих за отставку президента применили слезоточивый газ

В Бангладеш против протестующих за отставку президента применили слезоточивый газ Новые массовые акции протеста произошли в столице Бангладеш на фоне требований отставки президента страны Шахабуддина Чуппу.
Другие страны
22 октября 2024 г. 22:47
В Бангладеш против протестующих за отставку президента применили слезоточивый газ

Новые массовые акции протеста произошли в столице Бангладеш на фоне требований отставки президента страны Шахабуддина Чуппу.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Daily Star.

Группа протестующих попыталась прорваться через ограждения у президентского дворца Бангабхабан в Дакке. Армия и полиция вмешались, чтобы остановить их, применяя дубинки и слезоточивый газ. Очевидцы сообщили о ранении по крайней мере одного протестующего.

Демонстрация произошла после комментария президента об отставке бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины. Политик сказал, что он так и не получил официального заявления об ее уходе с поста и что в администрации нет никакого документального подтверждения. В последующем заявлении Чуппу согласился, что ее отставка - свершившийся факт.

Во временном правительстве Бангладеш заявления Чуппу назвали ложными и неправомерными. В пресс-службе главы переходного кабмина указали, что пока вопрос отстранения президента от должности не стоит. Однако министр юстиции отметил, что если политик будет придерживаться своего мнения, правительству следует пересмотреть свою позицию.

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