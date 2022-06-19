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В Бангладеш произошли сильнейшие за 122 года наводнения

В Бангладеш произошли сильнейшие за 122 года наводнения На северо-востоке Бангладеш произошли сильнейшие более чем за сто лет наводнения.
Другие страны
19 июня 2022 г. 07:22
В Бангладеш произошли сильнейшие за 122 года наводнения

На северо-востоке Бангладеш произошли сильнейшие более чем за сто лет наводнения.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Dhaka Tribune.

Как пишет издание, министр по борьбе со стихийными бедствиями Энамур Рахман заявил, что наводнения в Силхете и Сунамгандже были самыми сильными за 122 года.

По его словам, все государственные и частные агентства страны в данный момент работают вместе, чтобы предоставить убежище пострадавшим от наводнения людям.

Он отметил, что военнослужащие армии, флота и береговой охраны проводят спасательные работы, которые будут продолжаться до улучшения ситуации.

«Ситуация с наводнениями ухудшилась, в результате чего в пятницу тысячи людей оказались в тяжелом положении. Гражданская администрация начала эвакуацию с помощью спасательных лодок. До 90 тыс человек из пострадавших от наводнения районов Силхет и Сунамгандж доставлены в приюты», — приводит его словам издание.

Он также добавил, что около 25 тыс человек были доставлены в приюты в Силхете, а еще 65 тыс человек эвакуированы в приюты в Сунамгандже.

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