В Бангладеш произошли сильнейшие за 122 года наводнения

На северо-востоке Бангладеш произошли сильнейшие более чем за сто лет наводнения.

На северо-востоке Бангладеш произошли сильнейшие более чем за сто лет наводнения.

Как передает Report , об этом сообщает местная газета Dhaka Tribune.

Как пишет издание, министр по борьбе со стихийными бедствиями Энамур Рахман заявил, что наводнения в Силхете и Сунамгандже были самыми сильными за 122 года.

По его словам, все государственные и частные агентства страны в данный момент работают вместе, чтобы предоставить убежище пострадавшим от наводнения людям.

Он отметил, что военнослужащие армии, флота и береговой охраны проводят спасательные работы, которые будут продолжаться до улучшения ситуации.

«Ситуация с наводнениями ухудшилась, в результате чего в пятницу тысячи людей оказались в тяжелом положении. Гражданская администрация начала эвакуацию с помощью спасательных лодок. До 90 тыс человек из пострадавших от наводнения районов Силхет и Сунамгандж доставлены в приюты», — приводит его словам издание.

Он также добавил, что около 25 тыс человек были доставлены в приюты в Силхете, а еще 65 тыс человек эвакуированы в приюты в Сунамгандже.