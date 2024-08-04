В Бангладеш при столкновениях протестующих с полицией погибли 12 человек

В результате столкновения полиции, протестующих и активистов правящей партии в Бангладеш погибли не менее 12 человек, десятки получили ранения.

В результате столкновения полиции, протестующих и активистов правящей партии в Бангладеш погибли не менее 12 человек, десятки получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона десятков тысяч протестующих, призывавших премьер-министра Шейху Хасину уйти в отставку.

Согласно информации, в ходе возобновившихся акций протеста по всей стране в воскресенье демонстранты перекрыли основные автомагистрали, двое строителей погибли по дороге на работу, а 30 получили ранения в центральном районе Мунсигандж в результате трехстороннего столкновения.

По данным агентства, в северо-восточном районе Пабна по меньшей мере три человека погибли и 50 получили ранения при стычке протестующих и активистов правящей партии, еще двое погибли в северном округе Богура, а пятеро - в четырех других округах.

"Те, кто сейчас протестует на улицах, - не студенты, а террористы, которые хотят дестабилизировать страну. Я призываю наших соотечественников решительно подавить эти действия", - заявила премьер-министр Хасина, комментируя ситуацию в стране.

Напомним, что в прошлом месяце свыше 150 человек погибли, тысячи получили ранения и около 10 тыс. были арестованы в результате беспорядков, начавшихся после протестов студентов против системы квотирования при трудоустройстве. Протесты прекратились после того, как Верховный суд отменил большинство квот, однако на прошлой неделе студенты вновь вышли на улицы, приняв участие в акциях протеста и требуя справедливости для семей погибших.