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В Бангладеш при столкновении лодки и грузового судна погибли 5 человек

В Бангладеш при столкновении лодки и грузового судна погибли 5 человек Не менее пяти человек погибли в результате опрокидывания лодки, столкнувшейся с грузовым судном на реке Тураг недалеко от Дакки.
Другие страны
10 октября 2021 г. 07:58
В Бангладеш при столкновении лодки и грузового судна погибли 5 человек

Не менее пяти человек погибли в результате опрокидывания лодки, столкнувшейся с грузовым судном на реке Тураг недалеко от Дакки.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на дежурного офицера местной службы экстренной помощи.

По его информации, инцидент произошел в результате столкновения лодки с 18 людьми на борту и грузового судна. Как отмечает агентство со ссылкой на слова офицера, "на данный момент спасателями были извлечены тела трех мальчиков, женщины и девочки". Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Подобные аварии на воде часто случаются в Бангладеш, находящейся в дельте, где пересекаются десятки рек. Эксперты связывают большинство этих несчастных случаев с плохим обслуживанием лодок, невысокими стандартами безопасности и перегруженностью судов.

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Версия на азербайджанском языке Banqladeşdə gəmi və qayıq toqquşub, ölən və itkin düşənlər var

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