В Бангладеш при пожаре на пароме погибли 38 человек

Число погибших в результате пожара на пароме на юге Бангладеш выросло до 38.

Число погибших в результате пожара на пароме на юге Бангладеш выросло до 38.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Пожар начался из-за неисправности в машинном отделении парома, сообщила местная пожарная служба.

Ранее агентство "Синьхуа" сообщило, что погибли не менее 27 человек и пострадали около 100. Всего на борту судна находилось около тысячи человек. Паром следовал из Дакки в округ Баргуна на юге страны.

08.13

По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара, который произошел на пароме в Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на официальные источники.

Информации о числе пострадавших пока нет. Причины случившегося не приводятся.