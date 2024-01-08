В Бангладеш правящую партию признали победителем на парламентских выборах

Правящая в Бангладеш партия "Авами лиг" (Народная лига) признана победителем на прошедших в воскресенье всеобщих парламентских выборах. Однако лидер политсилы Шейх Хасина, которая теперь в пятый раз (и четвертый раз подряд) займет пост премьера южноазиатс

Правящая в Бангладеш партия "Авами лиг" (Народная лига) признана победителем на прошедших в воскресенье всеобщих парламентских выборах. Однако лидер политсилы Шейх Хасина, которая теперь в пятый раз (и четвертый раз подряд) займет пост премьера южноазиатской страны, отменила шествие победы на фоне протестов оппозиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, окончательные данные еще не объявлены. Но по информации разных источников, которую приводит местная пресса, "Авами лиг" обеспечила себе от 209 до 223 мест в парламенте, что в любом случае гарантирует ей парламентское большинство.

Как сообщает бангладешская газета Daily Star, премьер Хасина дала указание лидерам своей партии, а также ее сторонникам не проводить традиционное победное шествие после объявления результатов. Кроме того, она также посоветовала своим сторонникам не вступать в конфликт с оппозиционерами и избегать провокаций.

Главная оппозиционная сила, Националистическая партия Бангладеш (BNP), бойкотирует выборы и объявила о забастовке до утра понедельника. Радикальная оппозиция еще минувшим летом начала активную кампанию уличных протестов, требуя отставки Хасины.

По информации избиркома, за места в парламенте боролись 1,9 тыс. кандидатов. В однопалатном парламенте Бангладеш 350 депутатов. Из них 300 избираются в ходе всеобщего голосования - это могут быть и мужчины, и женщины, а еще 50 мест зарезервированы только за женщинами, эти места делятся между партиями пропорционально их представительству.