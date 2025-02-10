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В Бангладеш после погромов арестовали более 1,3 тыс. человек

В Бангладеш после погромов арестовали более 1,3 тыс. человек Силы безопасности Бангладеш арестовали более 1,3 тыс. человек в рамках борьбы с охватившими страну беспорядками, актами вандализма и погромами.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 08:38
В Бангладеш после погромов арестовали более 1,3 тыс. человек

Силы безопасности Бангладеш арестовали более 1,3 тыс. человек в рамках борьбы с охватившими страну беспорядками, актами вандализма и погромами.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Star.

По ее данным, операция проводится силовиками разных структур по всей стране с вечера 8 февраля.

"Операция направлена против тех, кто отчаянно пытается дестабилизировать страну", - отметил глава МВД во временном правительстве страны Джахангир Алам Чоудхури. "Она будет продолжаться до тех пор, пока все дьяволы не будут искоренены", - добавил он.

Беспорядки в Бангладеш инициируются противниками бывшей партии власти "Авами лиг", которые стремятся разрушить в стране все, что напоминает о прежнем правительстве, свергнутом в результате массовых протестов в августе 2024 года.

В ночь на 6 февраля дом-музей убитого в результате военного переворота первого президента Бангладеш Муджибура Рахмана и резиденция его дочери Шейх Хасины в Дакке подверглись погромам и были сожжены толпой, требовавшей запрета "Авами лиг". Нападениям также подверглись дома одного из бывших министров правительства Шейх Хасины, функционеров "Авами лиг" и офис этой партии. Власти Бангладеш заявили о намерении привлечь к ответственности участников погромов.

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