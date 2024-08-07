В Бангладеш полицейские отменили забастовку

Ассоциация подчиненных сотрудников полиции Бангладеш назначила новое руководство и отменила забастовку, чтобы правоохранители вернулись к работе.

Ассоциация подчиненных сотрудников полиции Бангладеш назначила новое руководство и отменила забастовку, чтобы правоохранители вернулись к работе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам президент организации Абдуллаххель Баки.

"Мы распускаем предыдущий комитет полицейской ассоциации Бангладеш и объявляем о создании нового комитета. Мы быстро приступим к работе и будем работать на благо общественности", - сказал Баки. Он заверил, что полицейские быстро справятся с продолжающимися беспорядками в своих районах.

Полицейские в Бангладеш во вторник объявили забастовку в целях обеспечения своей безопасности. Как заявили в их ассоциации, после падения правительства Шейх Хасины полицейские участки по всей Бангладеш стали мишенями злоумышленников. В организации напомнили, что в стране было атаковано около 450 полицейских участков и было убито множество полицейских.