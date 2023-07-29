В Бангладеш около 20 полицейских пострадали в беспорядках на акциях протеста

Оппозиция и сторонники правящей партии Бангладеш второй день подряд проводят многотысячные акции протеста в Дакке, порядка двух десятков полицейских пострадали, минимум 90 человек задержаны.

Оппозиция и сторонники правящей партии Бангладеш второй день подряд проводят многотысячные акции протеста в Дакке, порядка двух десятков полицейских пострадали, минимум 90 человек задержаны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель столичной полиции Фарук Ахмед.

Сторонники Националистической партии Бангладеш (BNP) в последние недели проводят акции протеста с требованием отставки премьера страны Шейх Хасины, которая правит с 2009 года и обвиняется оппозицией в подавлении демократических свобод. В январе 2024 года должны пройти очередные выборы в парламент страны. Оппозиция требует, чтобы Хасина подала в отставку, а выборы прошли под управлением переходного правительства. По их мнению, это сможет гарантировать честность выборов.

В пятницу в столице прошли очередные акции протеста BNP, сторонники правящей партии "Авами лиг" (Народная лига) проводили ответные митинги, демонстрируя поддержку Хасины. В некоторых частях столицы происходили стычки, в том числе внутри союзных группировок. Так, на улице Гулистан произошли столкновения между представителями разных фракций "Авами лиг", в результате которых один человек погиб, четверо пострадали.

BNP призвала своих сторонников, среди которых были жители других регионов страны, не покидать столицу и организовать в субботу ее блокаду, устроив сидячие забастовки в разных частях города. "Авами лиг" в ответ созвала аналогичные акции. В BNP заявляют, что еще в преддверии сидячей забастовки полиция задержала порядка 500 их сторонников, в субботу задержания продолжились.