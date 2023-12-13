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В Бангладеш один человек погиб при сходе поезда с рельсов

В Бангладеш один человек погиб при сходе поезда с рельсов Один человек погиб, 10 пострадали в результате схода семи вагонов пассажирского поезда с рельсов в Бангладеш.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 10:52
В Бангладеш один человек погиб при сходе поезда с рельсов

Один человек погиб, 10 пострадали в результате схода семи вагонов пассажирского поезда с рельсов в Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Star.

Железнодорожная авария произошла ночью в районе Газипур. Экспресс "Мохангандж" следовал из города Майменсингх в столицу Дакку.

По предварительным данным, причиной ЧП стало преднамеренное повреждение железнодорожного полотна. С рельсов сошли семь вагонов поезда, включая локомотив.

В лесу неподалеку от места катастрофы найден газовый баллон. Полиция начала расследование инцидента. На месте ЧП работают пожарные и спасатели. Движение поездов на участке, где произошла авария, приостановлено.

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