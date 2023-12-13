В Бангладеш один человек погиб при сходе поезда с рельсов

Один человек погиб, 10 пострадали в результате схода семи вагонов пассажирского поезда с рельсов в Бангладеш.

Один человек погиб, 10 пострадали в результате схода семи вагонов пассажирского поезда с рельсов в Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Star.

Железнодорожная авария произошла ночью в районе Газипур. Экспресс "Мохангандж" следовал из города Майменсингх в столицу Дакку.

По предварительным данным, причиной ЧП стало преднамеренное повреждение железнодорожного полотна. С рельсов сошли семь вагонов поезда, включая локомотив.

В лесу неподалеку от места катастрофы найден газовый баллон. Полиция начала расследование инцидента. На месте ЧП работают пожарные и спасатели. Движение поездов на участке, где произошла авария, приостановлено.