В Бангладеш наводнения охватили округа с населением почти 37 млн человек

Наводнением в Бангладеш охвачено 12 округов с общим населением свыше 36,47 млн человек, масштабы стихийного бедствия продолжают расширяться.

Наводнением в Бангладеш охвачено 12 округов с общим населением свыше 36,47 млн человек, масштабы стихийного бедствия продолжают расширяться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба временного правительства страны.

Создавшаяся ситуация рассматривалась на экстренном совещании кабмина, его глава Мухаммад Юнус направил в районы бедствия членов правительства для оценки положения и организации помощи пострадавшим от удара стихии жителям.

В зоне паводка открыты 2 246 центров для размещения потерявших кров жителей, в которых сейчас находятся свыше 82 тыс. человек.

В охваченные наводнением районы выехали около 500 бригад врачей, туда отправлены 16,5 тыс. тонн продовольственной помощи, говорится в правительственном пресс-релизе.