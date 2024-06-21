В Бангладеш намерены принять ответные меры в случае обстрелов со стороны Мьянмы

Бангладеш обеспокоен имевшими место случаями стрельбы по своей территории или судам со стороны Мьянмы и предупреждает о готовности принять ответные меры.

Бангладеш обеспокоен имевшими место случаями стрельбы по своей территории или судам со стороны Мьянмы и предупреждает о готовности принять ответные меры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава МВД страны Асадуззаман Хан.

По его словам, если случаи обстрелов будут повторяться, Дакка будет вынуждена реагировать. "Мы ответим на их стрельбу. Если на нас нападут, мы ответим на эту атаку", - приводит слова министра портал The Asian Age.

Хан пояснил, что из-за плохой судоходности в некоторых точках разделяющей две страны реки Наф добраться до острова Святого Мартина из Текнафа на лодках стало непросто. По его словам, это вынуждает бангладешские суда перемещаться через воды Мьянмы, что приводит к инцидентам, когда военные Мьянмы или боевики этнической группировки "Армии Аракана" открывают огонь.

"Иногда по ошибке военные Мьянмы или "Армия Аракана" открывали огонь по нашей пограничной службе Бангладеш. Мы передали им нашу обеспокоенность. Они сказали, что если мы четко покажем флаг Бангладеш на наших судах, никто не станет стрелять по ним", - указал он.