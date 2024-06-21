О нас

В Бангладеш намерены принять ответные меры в случае обстрелов со стороны Мьянмы

В Бангладеш намерены принять ответные меры в случае обстрелов со стороны Мьянмы Бангладеш обеспокоен имевшими место случаями стрельбы по своей территории или судам со стороны Мьянмы и предупреждает о готовности принять ответные меры.
Другие страны
21 июня 2024 г. 09:59
В Бангладеш намерены принять ответные меры в случае обстрелов со стороны Мьянмы

Бангладеш обеспокоен имевшими место случаями стрельбы по своей территории или судам со стороны Мьянмы и предупреждает о готовности принять ответные меры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава МВД страны Асадуззаман Хан.

По его словам, если случаи обстрелов будут повторяться, Дакка будет вынуждена реагировать. "Мы ответим на их стрельбу. Если на нас нападут, мы ответим на эту атаку", - приводит слова министра портал The Asian Age.

Хан пояснил, что из-за плохой судоходности в некоторых точках разделяющей две страны реки Наф добраться до острова Святого Мартина из Текнафа на лодках стало непросто. По его словам, это вынуждает бангладешские суда перемещаться через воды Мьянмы, что приводит к инцидентам, когда военные Мьянмы или боевики этнической группировки "Армии Аракана" открывают огонь.

"Иногда по ошибке военные Мьянмы или "Армия Аракана" открывали огонь по нашей пограничной службе Бангладеш. Мы передали им нашу обеспокоенность. Они сказали, что если мы четко покажем флаг Бангладеш на наших судах, никто не станет стрелять по ним", - указал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08
Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi