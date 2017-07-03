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    В Бангладеш на швейной фабрике прогремел взрыв, девять человек погибли

    Проводится спасательная операция© Foto: "AFP"

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли, 50 пострадали в результате взрыва отопительного котла на фабрике по пошиву одежды в округе Газипур в Бангладеш.

    Как передает Report, об этом сообщает новостной портал bdnews24.

    По словам представителя пожарной службы, взрыв произошел около 19.00. В результате взрыва четырехэтажное здание фабрики, принадлежащей компании Multifabs Ltd, частично обрушилось. Число жертв может возрасти, сказал представитель службы.

    Проводится спасательная операция. Пострадавших доставили в больницы.

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