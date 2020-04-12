В Бангладеш казнили убийцу первого президента страны - ФОТО

Муджибур Рахман https://report.az/storage/news/b3024d5b16e626901e524a3ff3870f38/2c8c30eb-e2c3-4a0b-9c7e-1c268e51c666_292.jpg

Абдул Маджед, один из убийц первого президента Бангладеш Муджибура Рахмана, был повешен в ночь с субботы на воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bangladesh Sangbad Sangstha со ссылкой на министра юстиции Анисула Хака.

Офицеры, принимавшие участие в военном перевороте, в результате которого погиб Рахман, были приговорены к смертной казни в 1998 году. Пятеро из них были казнены в 2009 году. 8 апреля агентство AFP проинформировало об аресте Маджеда после 45 лет розыска.

Президент Рахман был убит 15 августа 1975 года в своей резиденции в Дакке вместе с женой, тремя сыновьями, другими родственниками и близкими семьи (около 20 человек). В живых остались две дочери, находившиеся в тот момент в ФРГ, среди них - премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.