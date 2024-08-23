В Бангладеш из-за наводнений пострадали 4,5 млн человек

Произошедшие в Бангладеш сезонные ливни и наводнения привели к гибели за последние трое суток по меньшей мере 13 человек.

Произошедшие в Бангладеш сезонные ливни и наводнения привели к гибели за последние трое суток по меньшей мере 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям страны.

"Пострадало 4,5 млн человек, 13 человек погибли по всей стране", - сказано в распространенном ведомством сообщении.

Среди главных причин смертей - утопление, поражение электрическим током или падение деревьев. Спасатели доставили около 190 тыс. человек во временные приюты для оказания экстренной помощи.

В общей сложности от наводнения пострадали 11 из 64 районов страны, сообщили власти. Больше всего пострадал город Фени, расположенный примерно в 100 км к северо-западу от главного портового города Читтагонг.

Наводнение, вызванное разливом рек из-за муссонных ливней, продолжающихся в Бангладеш с июля по октябрь, стало самым мощным в стране за последние 37 лет. Тысячи деревень и населенных пунктов оказались затопленными. В ряде районов Бангладеш отключено электричество. Более 1,8 тыс. вышек мобильной связи не работают.