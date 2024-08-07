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В Бангладеш из тюрьмы строгого режима сбежали более 200 заключенных

В Бангладеш из тюрьмы строгого режима сбежали более 200 заключенных Заключенные тюрьмы строгого режима Кашимпур в Газипуре на востоке Бангладеш совершили массовый побег на фоне протестов и беспорядков в стране.
Другие страны
7 августа 2024 г. 19:28
В Бангладеш из тюрьмы строгого режима сбежали более 200 заключенных

Заключенные тюрьмы строгого режима Кашимпур в Газипуре на востоке Бангладеш совершили массовый побег на фоне протестов и беспорядков в стране.

Как передает Report, об этом сообщает портал Jago news.

"209 заключенным удалось сбежать, шесть из них были застрелены во время инцидента", - говорится в сообщении.

По словам представителя тюрьмы Субрата Кумара, заключенные подняли мятеж во вторник днем, пытаясь сбежать. Когда вмешались охранники тюрьмы, заключенные напали на них.

Отмечается, что ситуацию удалось стабилизировать только с помощью армии.

Ранее 5 августа на фоне разгоревшихся в Бангладеш массовых антиправительственных протестов толпа, вооруженная палками и камнями, ворвалась в тюрьму округа Шерпур на севере Бангладеш, из которой удалось сбежать 500 заключенным.

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Версия на азербайджанском языке Banqladeşdə ciddi rejimli həbsxanadan 200-dən çox məhbus qaçıb

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