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    В Бангладеш дикие слоны убили женщину и трёх её детей

    Стадо слонов утром 14 октября вошло в лагерь и затоптало палатки

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Дикие слоны напали на лагерь для беженцев рохинджа в Бангладеш.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, в результате происшествия погибли женщина и три её ребёнка.

    Отмечается, что стадо слонов утром 14 октября вошло в лагерь и затоптало палатки, где спали несколько беженцев. В результате инцидента ещё четыре человека пострадали.

    По данным агентства, это уже третье нападение диких слонов на беженцев в бангладешском районе Кокс-Базар, граничащем с Мьянмой. По меньшей мере семь человек погибли в двух предыдущих атаках.

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