В Бангладеш дикие слоны убили женщину и трёх её детей

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Дикие слоны напали на лагерь для беженцев рохинджа в Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, в результате происшествия погибли женщина и три её ребёнка.

Отмечается, что стадо слонов утром 14 октября вошло в лагерь и затоптало палатки, где спали несколько беженцев. В результате инцидента ещё четыре человека пострадали.

По данным агентства, это уже третье нападение диких слонов на беженцев в бангладешском районе Кокс-Базар, граничащем с Мьянмой. По меньшей мере семь человек погибли в двух предыдущих атаках.