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В Бангладеш девять человек погибли от ударов молний

В Бангладеш девять человек погибли от ударов молний По меньшей мере девять человек погибли в результате ударов молний во время грозовых ливней в Бангладеш.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 11:27
В Бангладеш девять человек погибли от ударов молний

По меньшей мере девять человек погибли в результате ударов молний во время грозовых ливней в Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что гибель людей была зарегистрирована в различных районах округов Сунамгандж, Маулвибазар и Силхет. Большинство инцидентов произошло в воскресенье в сельской местности, когда люди работали в поле.

В 2016 году Бангладеш объявила удары молний стихийным бедствием. В последние несколько лет в этой стране ежегодно регистрируются сотни подобных смертей.

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Версия на английском языке Lightning strikes kill 9 in Bangladesh

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