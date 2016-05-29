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    ​В Бангладеш число жертв столкновений на выборах выросло до 12

    В беспорядках более 200 пострадали

    Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ По меньшей мере двенадцать человек погибли, более 200 пострадали в беспорядках на выборах в местные органы власти в Бангладеш.

    Как передает Report, об этом сообщает Daily Star.

    Ранее сообщалось о 6 погибших и почти 60 пострадавших.

    Выборы в более 700 местных советов состоялись накануне. Столкновения происходили в различных округах страны. Большинство погибших — сторонники тех или иных политических сил. Также погибли два кандидата и два школьника. 

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