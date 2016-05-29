​В Бангладеш число жертв столкновений на выборах выросло до 12

Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ По меньшей мере двенадцать человек погибли, более 200 пострадали в беспорядках на выборах в местные органы власти в Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Star.

Ранее сообщалось о 6 погибших и почти 60 пострадавших.

Выборы в более 700 местных советов состоялись накануне. Столкновения происходили в различных округах страны. Большинство погибших — сторонники тех или иных политических сил. Также погибли два кандидата и два школьника.