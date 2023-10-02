В Бангладеш число жертв от лихорадки денге превысило 1 тыс. с начала года

Число смертельных исходов заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 1 006.

Число смертельных исходов заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 1 006.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Главное управление службы здравоохранения страны.

По его данным, среди умерших от лихорадки 112 детей. Количество выявленных случаев заражения денге в стране превысило 200 тыс. Предыдущий максимальный показатель заболеваемости от 2019 года (101 тыс. подтвержденных случаев) был обновлен еще 20 августа.

Предшествующий максимальный показатель смертности от денге был зафиксирован в Бангладеш в 2022 году - тогда погиб 281 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки денге в Бангладеш самой серьезной за всю историю наблюдений.

ВОЗ отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах мира. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно.