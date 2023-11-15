В Бангладеш число жертв лихорадки денге за год превысило 1,5 тыс.

По меньшей мере 1 520 человек умерли в Бангладеш в текущем году после заболевания лихорадкой денге.

По меньшей мере 1 520 человек умерли в Бангладеш в текущем году после заболевания лихорадкой денге.

Как передает Report , об этом сообщает главного управления службы здравоохранения страны.

За последние сутки умерли 24 человека, общее число жертв превысило 1,5 тыс. Суммарное число выявленных случаев заражения денге на сегодняшний день составило 296 тыс. Оба показателя стали абсолютными рекордами для страны. Ранее рекордный уровень заболеваемости в 101 тыс. подтвержденных случаев был зафиксирован в 2019 году, а предыдущий максимальный показатель летальных исходов был в прошлом году: тогда умер 281 человек.

По данным Главного управления службы здравоохранения, около 2% случаев заболеваний лихорадкой потребовали госпитализации. Доля летальных исходов среди всех подтвержденных случаев заболевания составляет 0,5%. Наиболее высокая доля летальных исходов зафиксирована среди граждан в возрасте от 20 до 40 лет, на них пришлось 36% всех смертей в результате заболевания.

Динамика заболеваемости снизилась с приближением зимы, когда комары, основные переносчики вируса, становятся менее активными. После пика в почти 80 тыс. выявленных случаев лихорадки в сентябре в ноябре было зафиксировано 67 тыс., а за первую половину ноября - 25 тыс. При сохранении этой тенденции заболеваемость в ноябре может стать самой низкой с июля, когда начался ее всплеск и было выявлено почти 44 тыс. случаев лихорадки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в сентябре объявила, что вспышка лихорадки денге в Бангладеш стала самой серьезной за всю историю наблюдений.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.