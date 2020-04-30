В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 7 500 человек

Власти Бангладеш сообщили о 564 новых случаях коронавируса за сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, общее число заболевших в стране достигло 7 667 человек.

Число погибших от заболевания за сутки увеличилось на 5 человек и достигло 168.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 3 221 000 человек. 1 005 217 из них выздоровели, 228 263 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.