В Бангладеш число жертв лихорадки денге с начала года превысило 630

Число смертельных случаев в результате заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 634.

Число смертельных случаев в результате заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 634.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua, ссылаясь на Главное управление службы здравоохранения южноазиатского государства.

Эпидемия лихорадки стала в этом году самой летальной со времени первой вспышки заболевания в стране в 2000 году. Наибольшее число умерших от денге в Бангладеш было зарегистрировано в июле (204) и августе (342), в сентябре умер 41 заболевший.

Согласно информации, с начала сентября в Бангладеш зарегистрировано еще 6 494 случая заражения этой болезнью, из них 2 608 новых больных были выявлены в последние сутки.

При этом число заболевших за прошедший месяц достигло 71 976. Общее число случаев заболевания лихорадкой денге, зарегистрированных с начала января, составило более 130 тысяч. Более 98 тыс. пациентов выздоровели. В 2022 году в Бангладеш из-за денге умер 281 человек.

Отметим, лихорадка ежегодно распространяется в стране в июне - сентябре в сезон муссонных дождей.