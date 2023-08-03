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В Бангладеш число умерших от лихорадки денге достигло 273

В Бангладеш число умерших от лихорадки денге достигло 273 Число пациентов, которые умерли после того, как заболели лихорадкой денге в Бангладеш, с начала года достигло 273.
Другие страны
3 августа 2023 г. 10:49
В Бангладеш число умерших от лихорадки денге достигло 273

Число пациентов, которые умерли после того, как заболели лихорадкой денге в Бангладеш, с начала года достигло 273.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные Главного управления службы здравоохранения страны приводит агентство "Синьхуа".

Согласно статистике ведомства, с января в Бангладеш зарегистрированы 57 127 заболевших, число выздоровевших составило 47 529. Местные эксперты в области здравоохранения утверждают, что лихорадка уже достигла пика и уровня эпидемии, хотя правительство официально это не подтверждает.

Распространению инфекции способствуют продолжающиеся в Бангладеш муссонные дожди. Рост больных лихорадкой продолжается, несмотря на усиленные меры властей республики по контролю за размножением комаров и активизацию борьбы с их личинками.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно.

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Версия на английском языке Bangladesh's dengue cases rise to 57,127, with 273 deaths

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