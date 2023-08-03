В Бангладеш число умерших от лихорадки денге достигло 273

Число пациентов, которые умерли после того, как заболели лихорадкой денге в Бангладеш, с начала года достигло 273.

Число пациентов, которые умерли после того, как заболели лихорадкой денге в Бангладеш, с начала года достигло 273.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные Главного управления службы здравоохранения страны приводит агентство "Синьхуа".

Согласно статистике ведомства, с января в Бангладеш зарегистрированы 57 127 заболевших, число выздоровевших составило 47 529. Местные эксперты в области здравоохранения утверждают, что лихорадка уже достигла пика и уровня эпидемии, хотя правительство официально это не подтверждает.

Распространению инфекции способствуют продолжающиеся в Бангладеш муссонные дожди. Рост больных лихорадкой продолжается, несмотря на усиленные меры властей республики по контролю за размножением комаров и активизацию борьбы с их личинками.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно.