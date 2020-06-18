​В Бангладеш число случаев COVID-19 превысило 100 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Бангладеш выросло за сутки более чем на 3,8 тысячи человек, всего в стране выявлены более 102 тысяч случаев заболевания.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно последним данным, за сутки были выявлены 3 803 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 102 292. За сутки от коронавируса погибли 38 человек, общее число погибших составляет 1 343 человека.

Согласно последним данным, на карантине в стране находятся более 332 тысяч человек, выпущены из-под карантина более 269 тысяч человек.

Несмотря на рост числа заболевших в стране, власти Бангладеш не стали продлевать режим изоляции, введенный 8 марта, и 31 мая объявили об открытии офисов и возобновлении работы транспорта. При этом власти призвали население страны соблюдать социальную дистанцию.