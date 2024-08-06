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В Бангладеш число погибших в ходе беспорядков превысило 100 человек

В Бангладеш число погибших в ходе беспорядков превысило 100 человек Число погибших в ходе беспорядков в Бангладеш возросло до 109 человек.
Другие страны
6 августа 2024 г. 10:08
В Бангладеш число погибших в ходе беспорядков превысило 100 человек

Число погибших в ходе беспорядков в Бангладеш возросло до 109 человек.

Как передает Report, об этом сообщает France Presse со ссылкой на полицию и медиков.

Только вчера 8 человек сгорели заживо и еще 84 получили ожоги и травмы после того, как толпа подожгла отель Jabir в городе Джессор на западе страны.

Отметим, что протесты и демонстрации начались по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

На фоне беспорядков премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку и улетела в Индию. Она запросила убежище в Великобритании.

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Версия на английском языке Over 100 dead in Bangladesh riots as unrest escalates

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