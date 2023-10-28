В Бангладеш более 50 человек пострадали в ходе акции протеста оппозиции

Более 50 человек, в том числе журналисты местных СМИ и полицейские, пострадали в столкновениях, вспыхнувших в ходе антиправительственной акции протеста оппозиции в столице Бангладеш - Дакке.

Более 50 человек, в том числе журналисты местных СМИ и полицейские, пострадали в столкновениях, вспыхнувших в ходе антиправительственной акции протеста оппозиции в столице Бангладеш - Дакке.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Daily Star.

По данным издания, сторонники ведущей оппозиционной партии Национальная партия Бангладеш (BNP), требующие отставки премьер-министра страны Шейх Хасины, подожгли несколько автомобилей и автобусов. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Генеральный секретарь правящей партии "Народная лига Бангладеш" (Awami League) Обайдул Куадер заявил, что в ответ на агрессивные действия оппозиции Awami League проведет по всей стране в воскресенье мирное шествие.

"Мы выйдем на акцию. Сторонники Шейх Хасины всегда действовали, и они сделают это и завтра", - заявил он.