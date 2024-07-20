В Бангладеш армия берет под контроль города после гибели 105 человек в протестах

Власти Бангладеш объявили о введении воинских подразделений в Дакку и другие города страны после начала действия комендантского часа.

Власти Бангладеш объявили о введении воинских подразделений в Дакку и другие города страны после начала действия комендантского часа.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hindustan Times.

По ее данным, в ходе столкновений между протестующими студентами и полицией погибло по меньшей мере 105 человек, из них не менее 55 - в Дакке. Более 700 человек пострадали.

Как сообщил Наимул Ислам Хан, пресс-секретарь премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, войска вводятся, чтобы "помочь наведению порядка". "Правительство решило ввести комендантский час и направить вооруженные силы на помощь гражданским властям", - приводит газета слова Хана.

Протесты в Бангладеш начались ранее в этом месяце после того, как сотни студентов частных и государственных вузов в разных городах республики выступили против квот на трудоустройство для родственников борцов за свободу - участников войны за независимость 1971 года. Их сочли дискриминационными. Почти 32 млн молодых людей не имеют работы или профессионального образования в стране с населением 170 млн человек. Они считают, что власти делают недостаточно для борьбы с безработицей, и требуют отставки премьер-министра.





