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В Бангладеш 17 человек погибли в результате падения автобуса в пруд

В Бангладеш 17 человек погибли в результате падения автобуса в пруд По меньшей мере 17 человек погибли, 35 пострадали после того, как пассажирский автобус вылетел с трассы и упал в пруд на юге Бангладеш.
Другие страны
22 июля 2023 г. 17:40
В Бангладеш 17 человек погибли в результате падения автобуса в пруд

По меньшей мере 17 человек погибли, 35 пострадали после того, как пассажирский автобус вылетел с трассы и упал в пруд на юге Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dhaka Tribune.

Инцидент произошел в округе Джалокати около 09:55 местного времени.

Автобус следовал по маршруту Бхандария - Джалокати. По предварительной версии, в районе населенного пункта Чатраканда водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством после того, как у него лопнула шина. В результате автобус опрокинулся и вылетел в пруд, расположенный вдоль дороги.

Тринадцать пассажиров погибли на месте, еще четверо умерли после госпитализации. Среди погибших семеро несовершеннолетних и пять женщин.

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Версия на азербайджанском языке Banqladeşdə avtobusun gölə aşması nəticəsində 17 nəfər ölüb

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