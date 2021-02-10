В Бангкоке сотни протестующих участвуют в акции в поддержку народа Мьянмы

Мероприятие проходит без столкновений с сотрудниками правоохранительных органов

Сотни людей собрались сегодня днем на площадке возле торгового центра MBK в столице Тайланда, чтобы выразить поддержку народу Мьянмы, где военные пришли к власти. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, протестующие стучат в кухонную утварь, как ежедневно делают мьянманцы после 1 февраля.

Возле каждой лестницы, ведущей на площадку, дежурят десятки сотрудников правоохранительных органов, в том числе в бронежилетах и со щитами, которые досматривают прибывающих на предмет наличия оружия или других запрещенных вещей. Полицейские не разгоняют демонстрантов, которые спустя 40 минут после начала мероприятия переместились на площадь возле входа в Бангкокский художественный и культурный центр. Помимо осуждения действий военных в Мьянме, демонстранты напомнили собравшимся о собственном требовании - отменить закон об оскорблении величия, по которому обвиняются десятки активистов в Таиланде. Все это сопровождается непрекращающимся стуком по кастрюлям и сковородкам.

Полицейские призвали собравшихся прекратить демонстрацию, поскольку нарушается режим чрезвычайного положения, действующий в королевстве до конца февраля, однако люди не расходились, и полицейские отступили.

Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.

Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны.

Военные объявили чрезвычайное положение в стране на год и взяли власть в свои руки.