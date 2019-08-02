​В Бангкоке прогремели семь взрывов

Серия из семи взрывов произошла утром в пятницу в центральных районах столицы Таиланда, пока известно о двух пострадавших.

Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал Nation TV.

Первые три взрыва раздались один за другим с промежутками в 5-7 минут сразу после 5.00 (2.00) в районе Прату Нам – один на углу улицы Пхетчабури и два в 300 метрах от первого взрыва, на первом этаже здания гостиницы Indra Regent Hotel, на котором расположены торговая галерея и магазины готовой одежды.

При первом взрыве пострадали два работника муниципальных служб Бангкока, убиравшие мусор: самодельное взрывное устройство было спрятано в куче сухих листьев. Оба пострадавших получили легкие ранения, сообщает телеканал.

Еще два взрыва произошли около 8.00 по местному времени (5.00) под станцией надземного метро "Чонгнонси" на улице Наративат, в районе, где расположены головные офисы нескольких банков и ряд посольств, в том числе посольство России. При этих взрывах никто не пострадал, говорится в сообщении.

Около 9.30 (6.30) раздались еще два взрыва в районе улицы имени короля Рамы Девятого, у комплекса правительственных зданий. О том, есть ли пострадавшие при этих взрывах, пока неизвестно, сообщает телеканал.

Также ведущий новостей телеканала зачитал несколько раз в течение утра в прямом эфире обращение городской полиции Бангкока с предупреждением к жителям и гостям города об осторожности и необходимости сообщать в полицию о каждом подозрительном предмете.