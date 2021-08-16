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В Бангкоке продлили строгие ограничительные меры из-за COVID-19

В Бангкоке продлили строгие ограничительные меры из-за COVID-19 Правительственный Центр по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции Таиланда постановил продлить строгие ограничительные меры, действующие в Бангкоке и 28 провинциях страны с наибольшим количеством регистрируемых заражений и смертей от
Другие страны
16 августа 2021 г. 18:30
В Бангкоке продлили строгие ограничительные меры из-за COVID-19

Правительственный Центр по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции Таиланда постановил продлить строгие ограничительные меры, действующие в Бангкоке и 28 провинциях страны с наибольшим количеством регистрируемых заражений и смертей от COVID-19, до 31 августа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает на своем интернет-сайте департамент общественных связей правительства страны.

Вводится комендантский час, 50-процентные ограничения на перевозки пассажиров городским общественным транспортом, закрываются стадионы, парки, фитнес-центры, массажные салоны, салоны красоты, парикмахерские и другие заведения сферы обслуживания, предприятия общественного питания будут работать исключительно навынос.

Всего с начала пандемии в Таиланде инфекцией заразились 928 314 человек, выздоровели 709 646 человек, скончались 7 734 человека.

Более 93% всех случаев заболевания за время пандемии и 97% смертей от COVID-19 приходится в Таиланде на период с 1 апреля 2021 года по настоящее время.

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Версия на английском языке Bangkok extends strict restrictive measures due to COVID

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