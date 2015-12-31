В Бангкоке "главную ёлку" охраняют около 5 тысяч полицейских

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В столице Таиланда под усиленную охрану взята площадь у торгового центра Central World, где в четверг пройдет одно из самых массовых торжеств в честь предстоящей встречи Нового года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным полиции Бангкока, безопасность здесь обеспечивают порядка 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. На подходах к месту массового сбора людей установлены рамки металлоискателей, а территорию проверяют кинологи на наличие взрывных устройств.

Всего в нескольких десятках метров от торгового комплекса Central World, на перекрестке Ратчапрасонг, 17 августа прогремел взрыв, в результате которого погибли 20 человек, еще 125 получили ранения. Несмотря на это, площадку, где в Бангкоке традиционно устраивают массовые представления на Новый год, городские власти решили не переносить. Огромные электронные часы напротив торгового центра ведут обратный отсчет уже неделю, а вокруг него мерцают причудливые фигуры сказочных персонажей, выполненные из нескольких миллионов светодиодов.